Com dois de Willian, Chelsea vence clássico londrino contra o Tottenham

Com grande atuação do Brasileiro, o Chelsea bateu o Tottenham e encerrou sequência ruim na Premier League

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Willian marcou os dois gols do Chelsea contra o Tottenham



Com grande atuação do meia Willian, o Chelsea venceu o Tottenham por 2 a 0, neste domingo (22), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e encerrou uma sequência ruim dentro do Campeonato Inglês e ainda freou a arrancada do adversário iniciada com a chegada do técnico José Mourinho. O brasileiro marcou os dois gols do jogo.

Desde a chegada de Mourinho, os Spurs venceram quatro partidas, contra West Ham, Bournemouth, Burnley e Wolverhampton, e perderam duas, contra Manchester United e Chelsea, coincidentemente os dois times dirigido pelo treinador português antes da chegada ao atual vice-campeão europeu.

A derrota deixou o Tottenham na sétima posição do Inglês, com 26 pontos, a seis do adversário, que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões, em quarto lugar. Os Blue’ vinha de derrotas para Everton e Bournemouth.

O dono do jogo foi o Willian, que abriu o placar aos 12 minutos de clássico, quando recebeu de Kovacic na esquerda, invadiu a área e chutou cruzado, sem defesa para Gazzaniga. Ainda no primeiro tempo, aos 49, o goleiro argentino cometeu pênalti em Marcos Alonso. Willian cobrou com categoria e aumentou a diferença.

Na segunda etapa, o Tottenham, que teve entre os titulares o atacante Lucas Moura, até esboçou uma reação, mas teve a vida dificuldade a partir dos 17 minutos ao ficar com um homem a menos devido à expulsão de Son.

Ao contrário das outras grandes ligas da Europa, na Inglaterra, a bola não para de rolar nos últimos dias do ano. Na próxima quinta-feira (26), haverá nada menos que nove jogos durante o tradicional ‘Boxing Day’.

*Com EFE