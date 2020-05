Willian José acredita em classificação do Real Sociedad para a Liga dos Campeões

Reprodução/Twitter Willian José é atacante da Real Sociedad



Willian José, brasileiro que atua no Real Sociedad, demonstrou confiança sobre a classificação da equipe para a Liga dos Campeões. Para ele, o time está próximo de se consolidar em uma das primeiras colocações do Campeonato Espanhol, que dá acesso ao torneio.

“Nosso objetivo é claro porque agora estamos em uma competição muito difícil e queremos terminar lá, entre os quatro primeiros, e disputar a Liga dos Campeões da próxima temporada”, disse em entrevista coletiva.

O time de San Sebastián voltará aos gramados na semana que vem para enfrentar o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, após quase três meses de inatividade devido à pandemia do novo coronavírus.

Willian José e companhia estão na quarta posição do campeonato, com 46 pontos, em meio a uma briga envolvendo quatro concorrentes que ocupam da terceira à sexta colocação – O Sevilla, com 47 pontos, o Getafe, com 46 e o Atlético de Madrid, com 45.

O último jogo do Real Sociedad foi a vitória sobre o EIbar, por 2 a 1, fora de casa, também válido pela ‘La Liga’, em 10 de março, sem torcida.

“Foi um jogo estranho e pensamos que jogaríamos apenas uma vez sem torcida, mas agora serão mais 11 jogos assim. Mas precisamos lutar pela vitória e continuar subindo”, afirmou o ex-jogador de Santos, São Paulo e Grêmio.

* Com EFE