Xavi comemora recorde em jogo do Barcelona feminino: ‘Histórico para o futebol e para a sociedade’

Mais de 91 mil pessoas foram ao Camp Nou nesta quarta-feira assistir o jogo entre Barcelona e Real Madrid, pelas quartas de final da Liga dos Campeões; é o maior público da história do futebol feminino

Reprodução/ Twitter @FCBarcelona Camp Nou presenciou noite histórica para o futebol feminino mundial



Na tarde desta quarta-feira, 30, mais de 91 mil pessoas foram assistir ao El Clássico entre Barcelona e Real Madrid, no Camp Nou, pelas quartas de final da Liga dos Campeões Feminina. O jogo registrou o maior público da história do futebol feminino entre times e entre seleções. O Barça venceu por 5 a 2 (8 a 3 no agregado) e está nas semifinais. Comandante da equipe masculina culé, Xavi esteve presente no estádio e fez uma publicação sobre a partida. “Dia histórico para o futebol e para a sociedade, Visca el Barça”, escreveu em publicação no Instagram. No campo, Mapi Leon, Aitana Bonmati, Claudia Pina, Alexia Putellas e Carolina Graham Hansen marcaram os gols. No fim de jogo, Carolina Hansen comentou sobre o dia histórico. “No final da partida eu tive que segurar minhas lágrimas porque isso é muito louco. Este lugar está cheio, estamos vencendo por 5 a 2 nas quartas de final da Liga dos Campeões. Os torcedores não vão embora, vão ficar para comemorar com a gente. Eu não imaginava nada parecido. Apenas arrepios em todo o lugar”, disse ela.