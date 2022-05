Xavi diz que idade de Lewandowski não é problema para o Barcelona: ‘Contratei o Daniel Alves com 38 anos’

Atual melhor do mundo, atacante polonês pode chegar ao clube catalão na próxima temporada; já o brasileiro, apesar dos elogios, está de malas prontas

Enric Fontcuberta/EFE - 10/05/2022 Daniel Alves chegou ao Barcelona após uma passagem conturbada pelo São Paulo



A possível contratação do atacante Lewandowski, de 33 anos, pelo Barcelona está agitando a Catalunha. Muitos torcedores ficaram empolgados com a possível chegada do atual melhor jogador do mundo, mas uma parte dos fãs barcelonistas questionam a idade do polonês. Para o técnico Xavi Hernández, isso não é problema. Ele deu exemplo de jogadores que ainda se destacam depois dos 30 e lembrou que pediu a aquisição do lateral-direito Daniel Alves, que estava no São Paulo. “Reparem, contratei o Daniel Alves com 38. Não é questão de idade, é de rendimento. Os jogadores hoje em dia cuidam muito de si, cada um deles é um mundo. Veja-se Ibrahimovic, Modric, Daniel: todos têm um rendimento muito alto em clubes de topo. Cristiano [Ronaldo] e Messi também. A idade não é uma prioridade. O mais importante é se nos melhora ou não”, disse.

Daniel Alves completou 39 anos no último dia 5 de maio. Ele acertou seu regresso ao Barça em novembro do ano passado, após uma passagem conturbada pelo Tricolor paulista, e reestreou no dia 5 de janeiro, na vitória sobre o Linares por 2 a 1, pela Copa do Rei. Apesar dos elogios de Xavi, a saída de Dani é considerada certa. O lateral, por ora, não cogita a aposentadoria. “Você pode envelhecer por fora, mas, se for jovem por dentro, vai durar até quando quiser. Quando minha idade for maior que a quantidade de troféus que ganhei, aí, sim, vou parar”, disse o brasileiro ao jornal espanhol “Marca”.