Xavi renova contrato com Al Sadd e diminui chances do Barcelona

Reprodução Ídolo do Barcelona, Xavi Hernández é o atual treinador do Al-Sadd, do Catar



O ex-meia Xavi Hernández renovou, neste domingo (5), seu contrato como treinador do Al Sadd até o meio do ano que vem – diminuindo as chances do Barcelona em tê-lo no comando da equipe na próxima temporada.

Em um comunicado divulgado em seu site, o clube catariano confirmou a continuidade do catalão, que assumiu o cargo em 2019 e conquistou dois títulos, o da Supercopa do Catar e o da Copa do Catar.

Xavi: Happy to renew my contract with #AlSadd, I’m working with the club’s management during the current period on a number of issues, including the renewal of Akram Afif’s contract, and signing foreign players to replace Gabi and Marco Fabianhttps://t.co/y5yUunEkzG pic.twitter.com/oamTseHo9Z — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 5, 2020

“Estou feliz em renovar meu contrato com o Al Sadd”, declarou o ex-jogador do Barça, que afirmou estar trabalhando com a diretoria para renovar o contrato do atacante Akram Afif e contratar jogadores estrangeiros para substituir o meia espanhol Gabi e o meia-atacante mexicano Marco Fabián, que não continuarão no elenco.

*Com EFE