Zagueiro revelado pelo Corinthians dá título ao Zenit com pênalti de cavadinha; assista

Clube russo conta com cinco jogadores revelados pelo Timão, todos titulares na final contra o CSKA; Pedro se somará ao grupo no ano que vem

Reprodução/Twitter/@@fczenit_en Elenco do Zenit comemora o título da Supercopa da Rússia



O Zenit se sagrou campeão da Supercopa da Rússia neste sábado, 15, batendo o CSKA Moscou por 5 a 4, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. A cobrança decisiva foi do zagueiro Robert Renan, revelado pelo Corinthians e cedido ao clube de São Petersburgo na negociação que manteve o centroavante Yuri Alberto no Parque São Jorge. Com categoria, o ex-corintiano bateu de cavadinha, deslocou o goleiro e deu ao Zenit a sua oitava Supercopa do país. Robert faz parte da “legião corintiana” que se formou na agremiação azul-branco-turquesa desde que os dois clubes negociaram por Yuri. O volante Du Queiroz também foi envolvido na negociata. Mantuan, que defendia o Zenit por empréstimo, acabou comprado após os russos adquirirem mais uma fatia de seus direitos durante a Operação Yuri Alberto. E logo o meia-atacante Pedro se juntará à turma. O meia Claudinho e o atacante Malcom, também revelados pelo Corinthians, já estavam lá antes dos dois clubes se aproximarem. Todos eles (com exceção de Pedro, que ainda está no Timão) foram titulares contra o CSKA.

Veja o gol de Robert Renan que deu o título ao Zenit