Zenit conquista bicampeonato russo com quatro rodadas de antecipação

Reprodução/Zenit O Zenit foi campeão do Campeonato Russo pela segunda vez seguinda



O Zenit São Petersburgo conquistou o segundo título seguido do Campeonato Russo no domingo (5), com quatro rodadas de antecipação, ao vencer o Krasnodar por 4 a 2 fora de casa, abrindo 13 pontos de vantagem na tabela de classificação.

No Krasnodar Stadium, o time visitante abriu o placar logo aos cinco minutos de bola rolando, com gol de Azmoun. Utkin empatou aos 29, mas Dzyuba converteu cobrança de pênalti instantes antes do intervalo, aos 47, e recolocou o Zenit à frente.

Sem se entregar, a equipe anfitriã voltou a igualar aos cinco minutos da segunda etapa, em outra finalização de Utkin. Contudo, Azmoun desempatou dois minutos depois, e Sutormin confirmou o triunfo ao assinalar o quarto, aos 27.

O Zenit, que contou com os brasileiros Douglas Santos e Malcom entre os titulares, foi a 62 pontos, contra 49 do segundo colocado, o Lokomotiv Moscou, que ontem recebeu o Sochi e empatou em 0 a 0.

Малком: «Это мой первый трофей в России и я хочу больше!» Первое интервью полузащитника после победы в чемпионате страны! pic.twitter.com/RY3yIp8lUp — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 6, 2020

