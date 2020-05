Zidane chama Reinier para treinar no elenco principal do Real Madrid

Reprodução/Real Madrid Reinier tem contrato com o Real Madrid até 2026



O meia-atacante Reinier foi convocado por Zinédine Zidane para treinar com o plantel principal do Real Madrid. A promessa brasileira realizará exames de diagnóstico da Covid-19 e, caso o teste dê negativo, se juntará ao elenco madrileno. As informações foram publicadas pelo jornal “AS”, da Espanha, nesta terça-feira (26).

Reinier já havia passado por um exame de Covid-19 no dia 6 de maio, junto com outros companheiros do Real Madrid Castilla, o time B que disputa a Terceira Divisão.

Contratado em janeiro por R$ 136 milhões, o ex-flamenguista Reinier foi apresentado em fevereiro e assinou contrato válido por seis temporadas. Até o momento ele disputou três jogos e marcou dois gols pelo Real Madrid Castilla.