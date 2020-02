Zidane defende Marcelo de críticas: ‘Sempre provou que é importante’

EFE Marcelo, lateral do Real Madrid



O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, saiu em defesa do lateral-esquerdo Marcelo, que recebeu críticas pelo desempenho na derrota de 4 a 3 para a Real Sociedad, que eliminou o time merengue nas quartas de final da Copa do Rei na quinta-feira passada.

“Não é o que eu penso. Marcelo deu tudo em campo no outro dia, o problema é quando perdemos uma partida. É quando dizem que a escalação está ruim e que ele não estava pronto. Isso não vai mudar”, comentou o francês em entrevista coletiva neste sábado.

“O importante é quando os meus jogadores dão 100%, e Marcelo tem dado tudo em campo. A gente percebe. Ele é experiente, sabe como tudo funciona”, completou.

O treinador deixou claro que o brasileiro está em seus planos e que é impossível um jogador se manter em alto nível durante toda a temporada.

“Ele está bem. Qualquer um pode opinar sobre como ele está jogando, mas ele sempre provou que é importante, e vai ser assim até o final. Conto com ele, sem dúvida nenhuma.”

“Um jogador não vai muito bem em 60 partidas, sempre no mesmo nível e sendo o melhor em campo. Há momentos na temporada em que temos que aceitar isso, e os jogadores precisam estar bem para continuarem lutando porque o caminho é longo e precisamos de todos”, concluiu.

