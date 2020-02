Zidane elogia evolução de Vinicius Júnior no Real Madrid

EFE/JuanJo Martín. Zidane e Vinicius Jr.



O atacante Vinicius Júnior foi elogiado neste sábado pelo técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, que falou sobre a evolução do brasileiro durante a temporada, destacando sua pouca idade e seu comprometimento com o trabalho.

“É uma questão de trabalho. O Vini está numa idade (19 anos) em que tem de trabalhar muito e sabe disso. Ele possui muita qualidade e se juntar isso ao trabalho, pode conseguir coisas importantes. Gosto de dizer que os jogadores podem melhorar até ao último ano da carreira. Ele quer e gosta de trabalhar, e isso é ótimo”, afirmou o treinador, que relacionou o jovem atacante para a partida de amanhã contra o Celta, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol.

Focado no confronto de amanhã no Santiago Bernabéu, Zidane pediu a máxima concentração de seus jogadores para superar uma equipe em uma situação delicada, na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição.

“A chave é continuar o que temos feito: concentrados, intensos e com ritmo de jogo. Sabemos que o rival de amanhã ocupa uma posição na tabela que não merece, pois é uma equipe muito boa em todos os aspectos. Será difícil, como são todos os jogos”, afirmou.

O treinador francês terá o retorno do atacante belga Eden Hazard, recuperado de lesão que o deixou longe dos gramados por três meses.

“É um grande jogador e chegou a hora de voltar ao time. Está se sentindo bem fisicamente, mas está três meses sem competir. Agora é uma questão de ritmo e de jogos. Fisicamente está pronto para jogar”, afirmou.

*Com informações da EFE