Zidane devolve elogios a Guardiola e diz que rival é maior técnico do mundo

Real Madrid e Manchester City se enfrentam nas oitavas de final da Champions League, em fevereiro

EFE/J.J. Guillén Zidane disse que Guardiola é o melhor técnico do mundo



O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, respondeu neste sábado (21) aos elogios feitos a ele por Josep Guardiola, que comanda o Manchester City, adversário da equipe espanhola nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Depois do sorteio que definiu os próximos confrontos da Champions, o ex-jogador espanhol disse ter “sonhado” atuar no mesmo time de Zidane. Hoje, o francês respondeu que Guardiola é o melhor técnico do mundo.

“Guardiola é o melhor técnico do mundo, mostrou isso durante toda sua carreira e é claro que gosto de enfrentá-lo, de enfrentar sua equipe”, disse Zidane em entrevista coletiva.

“Será especial porque enfrentei ele muitas vezes como jogador. O respeito muito, como jogador e treinador”, completou Zidane, citando o período em que atuava pelo Real Madrid e jogava contra Guardiola, que fez longa carreira pelo Barcelona.

O primeiro jogo entre Real Madrid e Manchester City acontecerá no dia 26 de fevereiro, no Santiago Bernabéu, em Madri. O jogo de volta está marcado para 17 de março, no Etihad Stadium, em Manchester.

*Com EFE