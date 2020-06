EFE/JuanJo Martín Zidane não descartou a escalação dos dois jogadores na próxima rodada do Espanhol



Vinicius Jr. e Hazard ainda não iniciaram uma partida como titulares juntos no Real Madrid, mas segundo Zidane, treinador da equipe, é possível que a formação seja testada contra o Mallorca nesta quarta-feira, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.

“Não vejo essa pareceria como algo impossível. Como técnico, tento fazer com que o jogar se sinta o mais cômodo possível em campo, e a posição de Vini é a posição de Eden”, disse o francês, em entrevista coletiva concedida nesta terça.

Zidane pode voltar a apostar em Frederico Valverde ou James Rodríguez caindo pela direita, como nas últimas partidas, mas o bom desempenho do brasileiro ex-Flamengo na vitória contra o Real Sociedad por 2 a 1, no último domingo, fez o técnico cogitar a parceria com o belga.

“Eu gosto de colocar os jogadores na sua melhor posição, mas isso não significa nada porque durante a partida eles podem jogar juntos. Eu não tenho dúvidas sobre isso”, afirmou o treinador.

Ele aproveitou para elogiar o crescimento de Vinícius Jr. “Ele tem 19 anos de idade e tem que aprender muitas coisas, com certeza. Ele sabe disso. Taticamente e muitas outras coisas, mas ele é um garoto que quer trabalhar e é isso que ele está fazendo. Ele foi muito bem contra a Real Sociedad, não só ofensivamente, e vai evoluindo pouco a pouco. O bom é que temos um jogador muito bom para o presente e o futuro do Real Madrid”.

* Com EFE