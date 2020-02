Zidane reconhece dia ruim da defesa do Real Madrid na eliminação da Copa do Rei

EFE/Juanjo Martín Zidane



A eliminação do Real Madrid nas quartas de final da Copa do Rei, fez com que o técnico Zinedine Zidane ligasse o sinal de alerta para o setor defensivo, que nesta quinta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, sofreu quatro gols para o Real Sociedad.

“Estou triste, quando se perde é porque algo aconteceu. Para sofrer quatros gols, é porque cometemos erros defensivos. Até este jogo, estávamos muito bem e hoje não. Isso pode acontecer e não vai mudar nada o que temos pela frente. É um momento ruim, mas tentamos e agradecemos o apoio de nosso torcedor”, disse o francês, durante entrevista coletiva após a derrota de 4 a 3.

O treinador lamentou o primeiro tempo ruim do Real, que não conseguiu reagir a tempo na etapa final. “A eliminação dói, precisamos dizer a verdade, não gostamos de perder, mas temos um jogo no domingo e vamos nos concentrar nisso. Temos que continuar, não há escolha”, afirmou.

Zidane saiu em defesa dos jogadores e disse não ter se arrependido de ter escalado um time misto, que teve os brasileiros Éder Militão, Marcelo e Vinícius Junior entre os titulares, com Rodrygo entrando no segundo tempo.

“Quando eu coloco uma equipe, é porque acho que eles podem fazer bem o trabalho. É fácil comentar depois. Não acho que tenhamos cometido algum erro na equipe, mas tivemos um adversário que jogou e se saiu muito bem. Cometemos erros que geralmente não cometemos, mas nada a ver com os jogadores. Quando eles perdem, estamos todos juntos”, disse.

Apesar dos quatro gols sofridos, Zidane eximiu de culpa o goleiro Alphonse Areola e o restante do setor defensivo. “Não foi apenas o goleiro e os quatro defensores, o que aconteceu foi para todos os jogadores. Não é culpa deles que tenham sofrido quatro gols, são falhas que geralmente não cometemos. É difícil sofrer quatro gols em um jogo”, concluiu.

