Zidane relaciona Rodrygo e Vinicius Jr. para clássico entre Barcelona e Real Madrid

EFE/ Emilio Naranjo Real Madrid vai enfrentar o Barcelona no Camp Nou



O Real Madrid divulgou na tarde desta terça-feira (17) os relacionados para o confronto diante do Barcelona, marcado para amanhã, no Camp Nou, e válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Sem novidades, o treinador convocou os brasileiros Rodrygo, Vinicius Junior, Éder Militão e Casemiro.

Para o “El Clasico”, o técnico no time madrileno não poderá contar com Asensio, James Rodríguez, Marcelo, Lucas Vázquez e Eden Hazard, todos contundidos ou em processo de recuperação.

Por conta dos desfalques, o torcedor do Real poderá ver um ataque formado por Rodrygo, Vinicius Junior e Benzema. Gareth Bale e Isco, no entanto, também estão na briga pela titularidade.

O confronto diante dos catalães vale a liderança da La Liga. Com os mesmos 35 pontos do Barça, a equipe “merengue” fica na segunda posição por conta do número de vitórias (11 a 10 para os Culés).

Veja a lista de convocados do Real abaixo: