Zidane admite má fase, mas destaca importância de Rodrygo

Fora até do banco do Real Madrid nos últimos dois jogos e ausente também da relação para a visita ao Levante neste sábado (22), o atacante Rodrygo ainda está prestigiado com o técnico Zinedine Zidane, que garantiu nesta sexta-feira (21) que o ex-jogador do Santos continua tendo sua importância no elenco.

“Se você olhar assim, o momento dele é ruim porque não tem sido relacionado, mas sabemos que Rodrygo é um jogador importante para nós. Quando todos estão à disposição, temos que fazer uma lista limitada. É só isso”, afirmou o treinador em entrevista coletiva, tentando minimizar as contínuas ausências do brasileiro.

O Real já disputou quatro jogos em fevereiro, e Rodrygo só participou de um deles, a derrota para a Real Sociedad por 4 a 3, pela Copa do Rei. O atacante começou na reserva e atuou por cerca de 15 minutos, tempo suficiente para marcar um gol.

Pesaram contra a joia o retorno de Eden Hazard, principal contratação do time para a temporada e que estava machucado, e a evolução de Vinícius Júnior, que melhorou de rendimento em 2020.

“Estamos felizes. Ele tem 18 anos e mostrou que é muito bom, que o seu lugar é aqui, mas eu tenho que escolher. É a minha concorrência”, argumentou Zidane.

