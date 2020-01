Gabigol anuncia que permanece no Flamengo: ‘Se é para o bem da Nação, eu fico’

Alexandre Vidal, Marcelo Cortes & Paula Reis / Flamengo Gabriel Barbosa vai permanecer no Flamengo



O atacante Gabriel Barbosa colocou um ponto final em uma das principais novelas desta janela de transferências. Nesta terça-feira (28), através das redes sociais, Gabigol anunciou que permanecerá no Flamengo nesta temporada. O jogador assinará contrato com o Rubro-Negro por cinco temporadas, ou seja, até o final de 2024.

“Aqui, vivemos intensamente. Nos apaixonamos! Sorrimos! Sofremos! Vibramos! Quebramos barreiras! Se é para o bem da Nação, eu fico!”, disse o atleta, em vídeo.

De acordo com o “Globoesporte.com”, o Fla desembolsará 17 milhões de euros (aproximadamente R$ 78,6 milhões). A Inter ficará com um pequeno percentual para uma futura venda.

Minutos depois do camisa 9 oficializar o acordo, o Flamengo também fez postagens celebrando o final feliz. “Pode levantar a plaquinha”, brincou o clube.

Emprestado pela Inter de Milão na temporada passada, Gabriel Barbosa passou por uma indefinição sobre o seu futuro após meses de conversa entre os italianos e os cariocas.

A negociação, entretanto, chegou ao fim na manhã de hoje. Na Itália para concretizar o acordo, Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, e Bruno Spindel, dirigente da equipe carioca, entraram em consenso com os representantes da Inter.

Gabigol foi o artilheiro do Flamengo em 2019, consagrando-se como o maior goleador do Brasileirão e da Libertadores, ambos conquistados pelo Flamengo. No total, ele marcou 43 vezes em 59 jogos, terminando o ano como o “Rei da América”.