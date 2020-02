Gabigol celebra início de 2020 com título no Flamengo: ‘Primeiro de muitos’

ADALBERTO MARQUES/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO Gabigol celebra gol com a camisa do Flamengo



Gabriel Barbosa está empolgado com o começo de temporada do Flamengo. Nesta segunda-feira (17), em suas redes sociais, o atacante demonstrou otimismo após a conquista do título da Supercopa, diante do Athletico-PR, no último domingo, em Brasília.

“Que início de ano espetacular.. Obrigado Senhor, família e a todos do ⁦@Flamengo! Que seja a primeira de muitas.. Pode comemorar Nação, é nossa!”, escreveu o jogador.

Gabigol foi um dos destaques do Rubro-Negro na partida, quando deu assistência para Bruno Henrique no primeiro gol e marcou o segundo, dando mais tranquilidade para os cariocas.

Agora, Gabriel e companhia terão compromisso na próxima quarta-feira (19), diante do Independiente del Valle, pela primeira final da Recopa Sul-Americana.