Gabigol deixa claro onde não deve atuar em 2020: ‘Acredito mesmo que não vou voltar para a Itália’

Divulgação / FC Internazionale Gabigol em sua apresentação na Inter de Milão



O futuro de Gabigol ainda está indefinido. O atacante está emprestado ao Flamengo até o fim da temporada e prometeu resolver sua vida apenas depois da final do Mundial de Clubes, no próximo sábado (21). O Rubro-Negro e a Inter de Milão, detentora dos direitos de Gabriel Barbosa, já se acertaram, mas o artilheiro da Libertadores e do Campeonato Brasileiro ainda não tomou uma posição oficial.

Gabigol conversou com o jornal português A Bola sobre seu futuro. O atacante não sabe onde irá atuar na próxima temporada, mas tem consciência que não deve voltar para a Itália.

“Eu acredito mesmo que não vou voltar para a Itália. Eu respeito a Inter, porque tenho um contrato com eles. Eu não tenho falado muito com a direção. Mas, agora, é ver o que acontece, depois da final falaremos sobre isso”, afirmou Gabigol.

O atacante ainda relembrou sua passagem pela Inter de Milão e os momentos complicados que vive no clube italiano.

“Na Inter eu não tinha muitas oportunidades, joguei apenas alguns minutos. Foi um período importante da minha carreira, porque tive a oportunidade de estar num grande clube como a Inter, o que foi muito bom. Eu aprendi muito com os outros jogadores e irei levar isso comigo para sempre”, finalizou.