Gabigol e três reforços são regularizados no Flamengo e já podem estrear

Alexandre Vidal/Flamengo

O atacante Gabriel já está regularizado e fica à disposição do técnico Jorge Jesus para enfrentar o Resende, segunda-feira, pela Taça Guanabara. A partida no Maracanã pela quinta rodada marca o retorno da equipe principal aos gramados. O Flamengo começou o ano jogando com um time sub-20.

O novo contrato do jogador apareceu no BIRA, sistema da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para o registro de atletas. Gabriel foi comprado da Inter de Milão, da Itália, por R$ 79 milhões e assinou contrato até 31 de dezembro de 2024. Os italianos ainda ficaram com 10% dos direitos econômicos.

Apesar da liberação, Gabriel não tem presença garantida contra o Resende. Por causa da demora para acertar sua permanência, o atacante se reapresentou apenas na última terça-feira e certamente está distante da condição ideal para jogar.

Além de Gabriel, Thiago Maia, Gustavo Henrique e Pedro tiveram os nomes publicados no BIRA e também estão liberados para estrear. O volante assinou contrato de empréstimo até junho de 2021, mesma condição do atacante, emprestado pela Fiorentina até o final deste ano. Já o zagueiro, ex-Santos, acertou até 31 de dezembro de 2023.

O clube ainda espera regularizar mais dois reforços ainda nesta sexta-feira e, com isso, utilizá-los na partida contra o Resende Segundo informação que consta no BIRA, Pedro Rocha depende da transferência internacional para ficar à disposição de Jorge Jesus. Contratado do Goiás, Michael aguarda o documento da Federação Goiana de Futebol.

Apesar de atuar com uma equipe sub-20 nos primeiros quatro jogos, o Flamengo somou sete pontos e ocupa o segundo lugar no Grupo A, atrás apenas do Boavista. A equipe rubro-negra bateu Vasco e Volta Redonda, empatou com o Macaé e perdeu para o Fluminense, na última quarta-feira.