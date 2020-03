Gabigol pede que as pessoas fiquem em casa em meio à pandemia de coronavírus

Divulgação/Flamengo Gabigol é atacante do Flamengo



Gabriel Barbosa, do Flamengo, utilizou suas redes sociais para se manifestar sobre a pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Em comunicado publicado na noite do último domingo (15), o atacante afirmou que a sociedade passa por um momento delicado.

“Hoje é em nome da Família Barbosa e de todas as outras… Vivemos tempos difíceis, tempos de infecções, doenças, perdas, mas nos temos que nos conscientizar, tomar os cuidados necessários para preservar o próximo, nossas crianças, idosos e pessoas suscetíveis ao vírus”, escreveu o artilheiro do Rubro-Negro.

Gabigol também pediu para que as pessoas fiquem em casa, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde.

“Fica aqui nosso alerta e esperança de dias melhores. Única maneira de combatermos é o movimento único de prevenção. Vamos nos resguardar, ficar em casa e nos proteger”, finalizou.

No Brasil, as autoridades ainda não registraram nenhuma morte pela doença, que já afetou 200 pessoas no país. No mundo, entretanto, mais de 6.500 pessoas foram a óbito devido ao novo coronavírus.