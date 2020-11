Gabriel Menino é desconvocado pela seleção brasileira após contrair a Covid-19

Confira o que o médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) falou sobre o jogador do Palmeiras

Reprodução/Twitter/@gabrielmenino00 Gabriel Menino foi desconvocado pela seleção brasileira



O meio-campista/lateral direito Gabriel Menino, do Palmeiras, foi desconvocado pela seleção brasileira após contrair a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Nesta quinta-feira, 12, o médico Rodrigo Lasmar, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), informou que o jovem foi infectado, será isolado e não estará mais com o grupo que enfrentará a Venezuela, no Morumbi, e o Uruguai, em Montevidéu, nos jogos válidos pela terceira e quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

“Informamos o departamento médico do Palmeiras, o jogador está assintomático, já está isolado, e está sendo desconvocado da seleção neste momento”, relatou Lasmar, nesta quinta-feira. A seleção brasileira está treinando na Granja Comary, no Rio de Janeiro, e embarcará para São Paulo para enfrentar os venezuelanos nesta sexta-feira, 13.

Desta forma, o Palmeiras também não poderá utilizar Gabriel Menino até que ele se recupere do novo coronavírus. Extremamente desfalcado, o time comandado por Abel Ferreira volta a campo neste sábado, 14, para enfrentar o Fluminense, em jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, 18, o duelo será frente ao Ceará, fora de casa, em jogo que vale a vaga na semifinal da Copa do Brasil – na ida, o Verdão venceu por 3 a 0.

A seleção, por sua vez, é a primeira colocada das Eliminatórias, com seis pontos conquistados em duas partidas realizadas – os comandados de Tite bateram a Bolívia, na Neo Química Arena, e o Peru, em Lima, nas rodadas iniciais da competição. Além do jogo contra a Venezuela, na próxima sexta, o Brasil encara o Uruguai, na próxima terça-feira, 17, longe de seus domínios.