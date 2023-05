Galvão Bueno é criticado nas redes sociais por atrasar sorteio das oitavas da Copa do Brasil

Convidado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para abrir o evento, o locutor discursou por cerca de 40 minutos

Reprodução/CBF Galvão Bueno durante sorteio da CBF



O narrador Galvão Bueno entrou nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 2, por atrasar o início do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Convidado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para abrir o evento, o locutor discursou por cerca de 40 minutos, falando sobre sua carreira e contando histórias de sua vida. Nas redes sociais, o ex-Globo foi muito criticado pelos torcedores, que aguardavam ansiosamente pelo sorteio. “Cala a boca, Galvão”, escreveu um internauta. “Esperei o sorteio e recebi o podcast do Galvão”, brincou outro. Galvão Bueno ainda recebeu uma placa do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. Desta forma, o evento programado para começar às 13 horas (de Brasília) só começou às 13h50.