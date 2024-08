Genro de Silvio Santos, Alexandre Pato compartilha vídeo inédito do apresentador com o neto Benjamin

‘Você foi mais do que eu imaginava’, escreveu o jogador em sua homenagem ao sogro nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@pato Vídeo publicado pelo ex-jogador Alexandre Pato mostrou Silvio Santos brincando com o neto Benjamin



O jogador Alexandre Pato, genro de Silvio Santos, prestou uma homenagem ao apresentador, que morreu no sábado (17), aos 93 anos. Pato, casado com Rebeca Abravanel, filha de Silvio, compartilhou uma mensagem nas redes sociais em nome da família, incluindo seu filho Benjamin, de seis meses. Na publicação, o ex-são-paulino escreveu: “Oi, vovô Senor, sentiremos saudades de você. Eu, mamãe e papai te amaremos para sempre. Senor, você sempre estará em nossos corações. Você foi mais do que eu imaginava. A sua jornada na Terra chegou ao fim, mas a sua missão foi cumprida com honra, bondade e generosidade.” O jogador também expressou sua tristeza pela perda: “É com muita dor que nos despedimos de você, com a esperança de um reencontro em um mundo de muito mais amor e serenidade. Tenho certeza que o céu te receberá de braços abertos. A saudade é eterna. O que nos conforta é saber que você está em um lugar de paz. Descanse nos braços de Deus.”

A homenagem foi assinada por Pato, Rebeca e Benjamin, que apareceu pela primeira vez em uma foto postada publicamente. Até então, o casal havia optado por manter a privacidade do filho nos primeiros meses de vida. No vídeo divulgado, Silvio Santos é visto brincando com o neto caçula, um momento que emocionou muitos internautas. O gesto de Pato, ao revelar a imagem de Benjamin, foi destacado pelos seguidores — inclusive alguns famosos —, que elogiaram o carinho e a ternura compartilhados entre avô e neto. “Que lembrança mais linda para a vida toda”, escreveu o canto Buchecha. Comentários como “Família abençoada na terra!” e “o Benjamin sempre terá muito orgulho do avô” expressaram a admiração do público pelo legado deixado por Silvio Santos.

Confira o vídeo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Pato (@pato)

