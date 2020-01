Goiás se despede de Michael, e empresário crava: ‘sonho sendo realizado’

CARLOS COSTA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A novela envolvendo o futuro de Michael realmente chegou ao fim. A revelação do Campeonato Brasileiro vai jogar no Flamengo na próxima temporada. Eduardo Maluf, empresário de Michael, conversou com “O Dia” e confirmou o acerto para que o atacante se transfira para o Rubro-Negro.

“A questão não era ceder. A gente abriu mão (de 5%) para Michael realizar um sonho. É um sonho sendo realizado”, afirmou o empresário de Michael.

O Flamengo aceitou pagar 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões) por 80%. O Goiás vendeu seus 75% e o empresário abriu mão de 5% dos direitos econômicos do jogador. O Goianésia mantém 5% e agora o staff de Michael é detentor de 15%.

O Goiás já se despediu do atacante através de suas redes sociais.