Gol de Richarlison contra a Sérvia concorre ao Prêmio Puskás; veja os indicados

O golaço de voleio marcado por Richarlison na vitória do Brasil contra a Sérvia por 2 a 0, na estreia da seleção na Copa do Mundo do Catar, está entre os indicados da Fifa ao Prêmio Puskás. A premiação elege o gol mais bonito do ano. Nesta quinta-feira, a entidade divulgou os 11 candidatos. Além do gol de Richarlison, um dos gols de Mbappé na final do Mundial também está entre os escolhidos. Balotelli e Payet também estão concorrendo. O vencedor será escolhido através de uma votação on-line no portal oficial da Fifa. O gol marcado na estreia do Brasil no Mundial foi eleito o mais bonito da competição.

Confira os concorrentes ao prêmio Puskás:

Richarlison (pelo Brasil, contra a Sérvia);

Mbappé (França, contra a Argentina);

Balotelli (Adana Demirspor, contra o Goztepe);

Francisco González Metilli (Central Córdoba, contra o Rosario Central);

Amandine Henry (Lyon, contra o Barcelona);

Theo Hernández (Milan, contra a Atalanta);

Alou Kuol (Austrália sub-23, contra o Iraque sub-23);

Marcin Oleksy (Warta Poznán, contra o Stal Rzeszow);

Salma Paralluelo (Villarreal, contra o Barcelona);

Payet (Olympique de Marselha, contra o PAOK);

Alessia Russo (Inglaterra, contra a Suécia).

Here are the nominees for the FIFA Puskás Award ⚽️ Vote for #TheBest goal on FIFA+ 🗳https://t.co/fvDTVU4BSI pic.twitter.com/r8MACsW9MW — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 12, 2023

Relembre o gol de Richarlison contra a Sérvia: