Goleiro Bruno chega ao Acre após assinar com o Rio Branco

Jogador condenado pela morte de Eliza Samudio deve disputar três campeonatos pelo clube acreano

Renata Caldeira/TJMG Bruno é o novo contratado do Rio Branco, do Acre



Contratado pelo Rio Branco, o goleiro Bruno desembarcou na capital do Acre nesta quinta-feira. O jogador foi recepcionado pelo presidente Valdemar Neto, que o levou para as instalações do clube. Aos 35 anos, Bruno ficará hospedado no alojamento do CT José de Melo e estará à disposição para a disputa do segundo turno do Campeonato Acreano, Série D do Campeonato Brasileiro e Copa Verde.

Após a liberação do Governo do Acre para o reinício dos treinos, o elenco treinado por João Mota retomou as atividades nesta quarta-feira, mas ainda sem realizar os testes para detectar possíveis casos de covid-19.

Bruno foi condenado a mais de 20 anos de prisão pelo sequestro, assassinato e ocultação de cadáver da ex-namorada e modelo Eliza Samudio, ocorrido em 2010. Neste momento, ele cumpre pena em regime semiaberto.

Mais uma tentativa de retorno

Ex-jogador de Flamengo e Atlético-MG, ele tenta retomar sua carreira, mas por enquanto teve apenas passagens curtas no futebol. No início deste ano, o Operário-MT desistiu da contratação de Bruno após protestos de torcedores. O mesmo já havia acontecido com o Fluminense de Feira. Ainda em 2014, o Montes Claros, então na divisão de Minas Gerais, contratou Bruno. No entanto, o goleiro ainda cumpria pena em regime fechado e não pode atuar.

Em 2017, após o habeas corpus, Bruno acertou com o Boa Esporte Clube e chegou a realizar cinco partidas antes de voltar para a prisão. Em 2019, atuou meio tempo pelo Poços de Caldas.

* Com Estadão Conteúdo