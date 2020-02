Goleiro Bruno deve disputar torneio amador em Varginha

Uarlen Valério/O Tempo/Estadão Conteúdo Goleiro Bruno



A volta do goleiro Bruno ao futebol é cercada de diversas polêmicas. Depois de ser sondado por pelo menos três clubes, desde que começou a cumprir pena em regime semiaberto, no meio de 2019, o condenado agora avalia disputar um torneio amador de Varginha, em Minas Gerais. A informação foi divulgada pelas redes sociais do Registânea Esporte Clube, na última terça-feira (4).

O clube divulgou uma imagem do goleiro Bruno assinando a carteirinha do clube O campeonato é promovido pela Secretaria Municipal de Esportes da cidade de Varginha e começa em março com 16 equipes.

Bruno cumpre pena em regime semiaberto pelo assassinato e ocultação do cadáver de Eliza Samudi, além de sequestro e cárcere privado do filho, Bruninho. O jogador foi condenado a mais de 20 anos de prisão.