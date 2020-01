Goleiro Bruno diz ter proposta do Operário, do Mato Grosso

Renata Caldeira/TJMG

O goleiro Bruno, que está no regime semiaberto desde julho, concedeu entrevista a Rede Mais, afiliada da Record em Minas Gerais, e afirmou que deve voltar ao futebol em breve. O ex-presidiário revelou ter uma proposta do Operário, do Mato Grosso.

“Existe uma proposta de emprego no Operário, de Mato Grosso. Estamos aguardando autorização da Justiça [para aprovar a negociação]. Mas na área profissional é praticamente fechado e esse ano eu retorno para o futebol”, afirmou Bruno.

Desistência

Bruno chegou a ficar próximo de acertar com o Fluminense de Feira de Santa, da Bahia, mas a forte repercussão negativa encerrou a negociação.

“Devido a grande manifestação de uma parte da torcida, em especial a torcida feminina, e da grande movimentação nas redes sociais, a diretoria do Fluminense de Feira desistiu da contratação do goleiro Bruno Fernandes, ex-Flamengo”, comunicou o clube.

O goleiro Bruno cumpre pena de 22 anos e 3 meses pelo homicídio da ex-namorada, Eliza Samúdio, e sequestro e cárcere privado do filho do casal, Bruninho. O jogador está no regime semiaberto na cidade de Varginha (MG) desde julho e precisa de uma autorização especial da Justiça para deixar o local.