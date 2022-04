Governo do Peru suspende jogo do Flamengo na Libertadores devido a protestos no país

País está em estado de emergência e com toque de recolher devido a protestos contra o aumento do combustível

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo estrearia na Libertadores nesta terça-feira



O governo do Peru anunciou no início da noite desta terça-feira, 5, a suspensão do jogo entre Sporting Cristal e Flamengo, na estreia da Copa Libertadores 2022, no Estádio Nacional, que estava marcado para as 21h30. De acordo com comunicado, a partida foi cancelada pelo estado de emergência decretado pela manhã. O Peru enfrenta grandes protestos pela elevação dos preços dos combustíveis e dos alimentos. A Conmebol informou que “novos local, data e horário serão informados em breve”. Há registros de tumulto nos arredores do estádio.

O presidente Pedro Castillo suspendeu os direitos constitucionais relativos a inviolabilidade de domicílio, liberdade de trânsito em território nacional, liberdade de reunião, liberdade e segurança pessoal. O país também está em toque de recolher até as 23h59 desta terça, com a permanência obrigatória de toda a população dentro de suas casa. A decisão do mandatário é em resposta às manifestações que acontecem desde o dia 28 de março e são realizadas por grupos que “tentam restabelecer a paz e a ordem interna”.

A razão para os protestos que tiveram início na semana passada, quando caminhoneiros bloquearam as estradas das principais rodovias para Lima e ocasionou o aumento nos preços dos alimentos, está relacionada ao acréscimo nos valores dos combustíveis e dos pedágios, originados pelo conflito entre Rússia e Ucrânia que acontece desde o dia 24 de fevereiro. Diversos atos de violência, incluindo incêndios em postos de pedágio nas estradas, saques em algumas lojas e confrontos entre manifestantes e policiais, foram registrados na segunda-feira em vários pontos do país, na primeira greve enfrentada pelo governo Castillo, que assumiu o poder há oito meses.

