Governo estadual libera, e Campeonato Gaúcho volta em 23 de julho

Torneio foi paralisado a três rodadas do fim do segundo turno

Gustavo Mansur / Palácio Piratini Luciano Hocsman, da FGF,, em reunião com o governador Eduardo Leite (PSDB)



O governo estadual permitiu, e o Campeonato Gaúcho já tem data para voltar. Nesta quinta-feira, após reunião com Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciou que o torneio, paralisado em 15 de março, recomeçará em 23 de julho.

Os treinos com contato físico também poderão ser retomados, esses na próxima segunda-feira, desde que as prefeituras deem seu aval. Isso deve fazer com que o Grêmio deixe Porto Alegre e transfira seus treinamentos para Criciúma.

Na quinta-feira, o governador recebeu o presidente da FGF, Luciano Hocsman, para definir o calendário do futebol no estado. Antes, havia comunicado a aprovação do protocolo de retorno e conclusão do campeonato.

As medidas incluem a redução de profissionais envolvidos nos jogos, assim como das sedes a serem utilizadas, realização dos jogos com portões fechados, testagem de todos os envolvidos e orientações que vão desde a concentração de atletas até entrevistas após os confrontos.

O Campeonato Gaúcho foi paralisado a três rodadas do fim do segundo turno, que será seguida por semifinal e final. Caso o Caxias, campeão do primeiro turno, não vença, o torneio terá uma decisão.

Em sua volta, o torneio terá os confrontos Juventude x Caxias, Internacional x Grêmio, Pelotas x Brasil de Pelotas, Ypiranga x Esportivo, São Luiz x São José e Novo Hamburgo x Aimoré.

* Com Estadão Conteúdo