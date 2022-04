Grêmio alcança terceira vitória seguida e chega ao topo da Série B

Jogando em casa, o time gaúcho superou o CRB por 2 a 0 e, agora, soma 10 pontos na classificação

ESTADÃO CONTEÚDO/MAXI FRANZOI Grêmio está no topo da Série B após vitória contra CRB



O Grêmio confirmou o bom momento do time com uma atuação segura e convincente, que resultou na vitória pela terceira vez seguida na Série B do Brasileiro. Neste sábado, 30, o time gaúcho fez valer o fator casa, envolveu o CRB e ganhou por 2 a 0 na Arena do Grêmio, pela quinta rodada da competição, assumindo a liderança. Antes, o Grêmio tinha vencido o Guarani em casa por 3 a 1 e o Operário, em Ponta Grossa, por 1 a 0. Resultados que levaram o Grêmio aos dez pontos e ao topo da classificação, atingindo a primeira meta estabelecida pela comissão, de chegar aos 10 pontos em cinco jogos. O Grêmio leva vantagem no saldo de gols sobre o Bahia, que tem também dez pontos – 4 contra 3. E vai torcer para que a Chapecoense, com oito pontos, não vença o Cruzeiro, em Chapecó (SC), ainda neste sábado.

Para vencer, o Grêmio contou com as boas atuações, principalmente de Elias, que fez o primeiro gol do jogo, e de Gabriel Teixeira. Bitello fez o outro gol do time gaúcho. A partida marcou a estreia do atacante Elkeson pelo Grêmio. Naturalizado chinês, Elkeson, que teve seu visto de trabalho publicado no Diário Oficial da União na sexta-feira, entrou no segundo tempo no lugar de Diego Souza. Em crise, o CRB se afunda na lanterna da Série B. Com apenas um ponto, ainda não venceu e colecionou a terceira derrota consecutiva. Antes perdeu para Ponte Preta fora de casa por 1 a 0 e Náutico em casa por 2 a 1. O próximo compromisso do Grêmio será no domingo (8), quando encara o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte. O CRB joga somente na segunda-feira (9) contra o Sampaio Corrêa, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Como era de se esperar, o Grêmio pressionou o CRB desde o início Tocando a bola em velocidade e jogando pelas laterais, chegava com facilidade ao gol rival. Assim, não demorou para abrir o marcador. Após jogada pela esquerda, a bola chegou para Diego Souza que abriu para Elias na direita. O atacante bateu cruzado para marcar o primeiro. Após o gol no início, o Grêmio controlou o jogo e procurou espaços para ampliar. O CRB não se acuou e criou duas oportunidades de empate. A melhor delas aos 35 minutos, quando Guilherme Romão aproveitou cruzamento da direita e tocou para o gol, mas Pedro Geromel salvou em cima da linha e Reginaldo, no rebote, chutou para fora. Se o CRB desperdiçou a chance clara, o Grêmio não. Aos 40 minutos, Bitello recebeu de Gabriel Teixeira e bateu de fora da área para marcar. A bola atingiu a trave e no goleiro antes de entrar.

No segundo tempo, o Grêmio repetiu o bom futebol da primeira etapa, envolveu o CRB e só não ampliou o marcador por conta da falta de pontaria dos seus atacantes. O time criou pelo menos três chances claras. Somente Diego Souza teve duas oportunidades reais de marcar. Na primeira, ele chutou para fora após cruzamento de Rodrigo, na outra ele parou em uma boa intervenção de Gum. Aos 21, Elias driblou o goleiro Diogo Silva e na hora de marcar mandou no travessão. O Grêmio até chegou a marcar o terceiro com Elias, aos 27 minutos, mas o gol foi anulado após a consulta ao VAR – o atacante estava impedido. No final, foi só controlar a partida para sair com mais uma vitória na Série B. Nos acréscimos, Nicolas, lateral gremista, foi expulso por pisão em Wallace.

*Com informações do Estadão Conteúdo.