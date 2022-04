Grêmio, Atlético-GO, Cuiabá, Brusque e Manaus também são campeões estaduais

Mais cedo, Fluminense e Atlético-MG também ganharam em seus respectivos Estados

DONALDO HADLICH /CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Grêmio venceu o Campeonato Gaúcho pelo quinto ano seguido



Além das conquistas de Fluminense e Atlético-MG, mais outros cinco campeões estaduais foram conhecidos neste sábado, 2. No Rio Grande do Sul, o Grêmio voltou a bater o Ypiranga, desta vez por 2 a 1, e conquistou o pentacampeonato gaúcho. Já o Atlético-GO venceu o Goiano com uma vitória de virada sobre o Goiás, por 3 a 1. Na ida, os atleticanos já tinham vencido por 1 a 0. Bem perto dali, o Cuiabá chegou ao seu 11º título Mato-Grossense na noite ao golear o União, por 4 a 0, na Arena Pantanal – na ida, o Dourado já havia ganhado por 3 a 2. Em Santa Catarina, o Brusque levou o Catarinense depois de 30 anos com a igualdade sem gols com o Camboriú – a vantagem deu-se pela melhor campanha na fase de grupos. Por fim, o Manaus garantiu mais um título do Campeonato Amazonense, no Gilbertão, quando repetiu os 2 a 1 aplicados no primeiro embate sobre o Princesa do Solimões.