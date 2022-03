Grêmio atropela o Inter no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho

Equipe tricolor vence por 3 a 0 no Beira-Rio e fica muito perto de se classificara para decisão estadual

DONALDO HADLICH / CÓDIGO19 / ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Grêmio comemoram gol em jogo contra o Internacional



O Grêmio não tomou conhecimento do Internacional no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. Em partida disputada no Beira-Rio lotado com a torcida colorada, a equipe tricolor venceu por 3 a 0 e deu um passo enorme rumo à decisão estadual. O placar foi aberto por Elias, que recebeu passe de Nicolas e aproveitou falha do zagueiro Kaique Rocha aos dez do primeiro tempo. Bitello aumentou aos 23, em uma bomba após Cuesta falhar. Na etapa final, Diego Souza converteu pênalti e garantiu a vantagem do time comandado por Roger Machado. Na comemoração do terceiro gol, o volante Lucas Silva foi acertado no rosto por um celular jogado pela torcida do Inter. O jogo da volta será na quarta, e o Inter precisa vencer por três gols de diferença para levar para os pênaltis e por quatro para vencer no tempo normal. Quem vencer, enfrenta Ypiranga de Erechim ou Brasil de Pelotas na final.