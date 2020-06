Grêmio decide treinar fora do RS após governador barrar retorno do Estadual

Governador do estado, Eduardo Leite afirmou que o futebol não é prioridade durante a pandemia de Covid-19; Tricolor treinará na cidade Criciúma, em Santa Catarina

O Grêmio emitiu uma nota, na tarde desta terça-feira (30), informando que irá realizar treinamentos fora do Rio Grande do Sul. A decisão acontece após Eduardo Leite, governador do estado, se posicionar contra o retorno do Campeonato Gaúcho na metade de julho e afirmar que futebol não é prioridade em meio à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

No comunicado, a diretoria do Grêmio informa que as atividades acontecerão em Criciúma, em Santa Catarina, por questão de proximidade. A ideia é preparar o elenco para o início do Campeonato Brasileiro, previsto para o dia 9 de agosto.

O Tricolor Gaúcho, por outro lado, demonstrou compreender a atitude de Eduardo Leite, apesar das ressalvas: “O Grêmio defende uma conduta de enfrentamento reconhecida pela eficiência de procedimentos que tem mantido a integridade física de seus atletas e colaboradores, respeitando todas as determinações das autoridades públicas e de saúde, mas sobretudo acreditando que o futebol precisa também sobreviver ao momento”, escreveu,

Confia a nota do Grêmio:

Devido ao posicionamento do Governo Estadual em mencionar que o retorno do futebol não é prioridade em sua pauta, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público comunicar a necessidade de concluir sua preparação física, levando em conta todos os protocolos de saúde adotados para o retorno do elenco às atividades no CT, seguindo com rigidez as recomendações sanitárias para a volta aos trabalhos, diante do enfrentamento à pandemia da Covid- 19.

Nesse sentido, o Clube decidiu, não havendo o pleito do futebol atendido, procurar praças fora do Rio Grande do Sul visando à progressão dos treinamentos para atividades de contato, com vistas ao reinício do Campeonato Brasileiro, previsto para 09 de agosto. Por uma questão de proximidade com o RS, a praça definida será ao Sul do estado de Santa Catarina, no município de Criciúma.

Reiteramos o entendimento de que a decisão do Governo do Rio Grande do Sul é legítima, porém, o Grêmio defende uma conduta de enfrentamento reconhecida pela eficiência de procedimentos que tem mantido a integridade física de seus atletas e colaboradores, respeitando todas as determinações das autoridades públicas e de saúde, mas sobretudo acreditando que o futebol precisa também sobreviver ao momento, que é difícil a todos os segmentos da sociedade.