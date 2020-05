Grêmio descarta programação ‘especial’ de treinos para Diego Souza após covid-19

Lucas Uebel / Grêmio FBPA Diego Souza está de volta aos treinamentos no Grêmio



Após se curar da covid-19, o meia-atacante Diego Souza, do Grêmio, retomou sua rotina de treinos no Grêmio na última segunda-feira. Ele foi o último a se juntar à equipe, que já trabalha há três semanas no centro de treinamento da equipe.

A comissão técnica optou por não definir uma programação diferenciada de atividades, e ele deve acompanhar a programação dos demais atletas. Posteriormente, o jogador será submetido a uma avaliação que determinará se será necessário direcioná-lo para atividades específicas, como explicou o preparador físico do Grêmio, Márcio Meira.

“A gente pensou em começar desde o início, como todos fizeram, até que ele alcançasse o nível que os demais estão. Só que poderia ficar muito difícil para ele, treinar sozinho. O Diego já vem de uma quarentena… Então é melhor que ele se junte ao grupo, entre no trabalho geral e, ao final, a gente veja o que ainda falta para ele, para fazer trabalhos individuais. Por enquanto eu prefiro que ele trabalhe com o grupo, mesmo estando um pouco atrás em termos de tempo, resistência, números, frequência. Isso é mais fácil de eliminar depois, do que fazer desde o início, em um ritmo diferente”, justificou.

Diego Souza já está integrado aos três grupos que treinam pela manhã no CT Luiz Carvalho. Os atletas estão focados nos trabalhos básicos, de força e capacidade aeróbica. O planejamento da comissão é de que em junho as atividades em campo possam ser retomadas.

Nesta terça-feira, o elenco fez uma reavaliação com o fisiologista Marco Aurélio Melo, para observar a evolução em relação aos testes feitos na primeira semana de treinos. Depois, com os preparadores físicos, divididos em seis estações, os atletas fizeram trabalhos com e sem bola, individualmente e sem interação, de acordo com as normas de distanciamento.

* Com Estadão Conteúdo