Após liberação em Porto Alegre, Grêmio desiste de levar treinos para Santa Catarina

Renato Gaúcho volta ao clube para comandar trabalhos na segunda-feira

Lucas Uebel / Grêmio Jogadores realizam treinos físicos no CT do Grêmio



O Grêmio desistiu de levar seus treinos para Criciúma, em Santa Catarina, após a liberação de atividades com contato físico em Porto Alegre. O time segue a preparação no CT Luiz Carvalho para a volta do Campeonato Gaúcho. O treinador Renato Gaúcho, que estava cumprindo quarentena no Rio de Janeiro por pertencer ao grupo de risco, volta ao clube na próxima segunda-feira.

A ida a Santa Catarina era uma opção para burlar as restrições impostas pela Prefeitura de Porto Alegre e pelo Governo do Rio Grande do Sul. Agora, porém, a viagem se tornou desnecessária.

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, considerando os anúncios do governo estadual na última quinta-feira e municipal, na tarde desta sexta, liberando treinos coletivos, mediante protocolos já provisionados no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, além de novos procedimentos a serem instaurados seguindo orientação da Secretaria Municipal da Saúde, comunica mudança em seu planejamento e a permanência de seu elenco em Porto Alegre”, anunciou o Grêmio.

Na última quinta, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), liberou os treinos com contato físico, assim como fez a prefeitura da capital nesta sexta. O Estadual recomeça em 23 de julho.

O clube também confirmou o retorno do técnico. “A partir da próxima segunda-feira, 13 de julho, a equipe profissional passará a uma nova fase de treinamentos sob o comando do técnico de Renato Portaluppi, com foco direcionado para os ajustes técnicos e táticos”.

* Com Estadão Conteúdo