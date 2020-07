Grêmio revela mais dois casos de jogadores infectados pelo novo coronavírus

O Tricolor gaúcho já teve outros casos de Covid-19 no clube, como o atacante Diego Souza e o presidente Romildo Bolzan Júnior

Reprodução Caio Henrique durante treinamento no Grêmio



O Grêmio revelou, na última segunda-feira, que detectou mais dois casos de Covid-19 no clube. Desta vez, dois jogadores apresentaram resultado positivo no teste e foram afastados para cumprir quarentena. O clube gaúcho não revelou o nome dos atletas, que estavam assintomáticos. Anteriormente, o meia Diego Sousa havia sido confirmado com a nova doença, ainda no início de maio. Também houve caso positivo em dois funcionários no mesmo mês. Antes disso, logo no começo da quarentena, houve seguidos casos na diretoria. O próprio presidente Romildo Bolzan Júnior testou positivo, assim como os vices Claudio Oderich, Marco Bobsin e Adalberto Preis e Eduardo Fernandes, assessor da base.

Os novos testes positivos foram detectados na última bateria de exames realizada pelo clube gaúcho, nesta segunda-feira. Jogadores, membros da comissão técnica e demais funcionários foram submetidos a 79 testes, no total. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o clube já soma 487 exames.

Os novos casos foram confirmados justamente no dia em que jogadores puderam ter maior contato no treino, após meses de atividades escalonadas e à distância. Justamente por causa desta permissão, o técnico Renato Gaúcho retornou a Porto Alegre para retomar as atividades no CT.

Ele estava afastado do clube há quatro meses por recomendação do departamento médico do clube. O treinador faz parte do grupo de risco e estava no Rio de Janeiro com a família. Em seu retorno, ele também foi submetido ao exame, que apresentou resultado negativo.

TREINO

Agora sob o comando de Renato Gaúcho, o elenco gremista iniciou as atividades do dia com uma sessão de trabalho físico. Na sequência, puderam enfim retomar os treinos técnicos e táticos, agora liberados pelo governo estadual. Antes divididos em quatro grupos, os jogadores agora passam a treinar juntos, no mesmo horário. As atividades serão realizadas, sem descanso, até o domingo.

*Estadão Conteúdo