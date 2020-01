Grêmio entra em acordo com o Coritiba e anuncia o goleiro Vanderlei, ex-Santos

Reprodução

Ativo no mercado, o Grêmio acertou com mais um reforço. Na manhã deste sábado, o clube gaúcho anunciou a contratação do goleiro Vanderlei, que estava no Santos. O jogador de 35 anos assinou contrato de duas temporadas e chega para resolver o problema na meta do time tricolor.

Para viabilizar a contratação do jogador, o Grêmio chegou a um acordo com o Coritiba, dono de 40% dos direitos econômicos de Vanderlei. O anúncio veio por meio de uma brincadeira no Twitter do clube gaúcho, que postou a bandeira da Holanda ao lado da caneta e, depois, em outra publicação, desfez o mistério anunciando o novo contratado: “Van Der Lei”.

O goleiro já está em Porto Alegre e será apresentado nesta semana. Ele é o quarto reforço do Grêmio para 2020. Além dele, chegaram os laterais-direitos Victor Ferraz e Orejuela, este anunciado na sexta-feira, e o volante Lucas Silva. O próximo a ser confirmado deve ser o lateral-esquerdo Caio Henrique, do Fluminense.

Nascido em Porecatu, no Paraná, Vanderlei iniciou sua carreira no Paranavaí e conquistou projeção nacional no Coritiba antes de se transferir ao Santos. Seu melhor ano foi o de 2017, quando foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro pela CBF.

Vanderlei perdeu espaço com Jorge Sampaoli na temporada passada no Santos e pouco jogou. Ele foi preterido por Éverson, goleiro contratado junto ao Ceará a pedido do treinador argentino pela facilidade de jogar com os pés, fundamento que o agora gremista não domina.

Paulo Victor, Julio César, Phelipe e Brenno são os outros goleiros do elenco comandado por Renato Gaúcho. O primeiro foi titular na maioria dos jogos em 2019, mas não agradou. Cometeu falhas em momentos importantes que fizeram com que a meta gremista fosse um problema no ano passado depois da saída de Marcelo Grohe.

Apesar da instabilidade, Paulo Victor deve ficar. É possível que Julio César seja negociado. Phelipe está com a seleção brasileira sub-23 que se prepara para a disputa do Pré-Olímpico na Colômbia. O Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho na próxima quarta-feira, às 20 horas, em casa, contra o Caxias.

*Com informações de Estadão Conteúdo