Jogadores do Grêmio entram em campo com máscaras em protesto pela suspensão do Campeonato Gaúcho

RAUL PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO "Temos que priorizar a vida", disse o vice-presidente de futebol do clube



Os jogadores e a comissão técnica do Grêmio entraram em campo na Arena para a partida contra o São Luiz, neste domingo (15), usando máscaras. De acordo com a diretoria, a ação foi um protesto a favor do cancelamento dos jogos do Campeonato Gaúcho devido ao avanço do surto do novo coronavírus no Brasil.

“Essa manifestação dos atletas, e a que faço aqui, deixa implícito nosso apoio para que o campeonato seja paralisado, até que as coisas acalmem e que possamos deslumbrar o que vai acontecer no país. Os países que estão contornando a situação são os que adotam medidas duras. Temos que priorizar a vida”, disse, antes do jogo, o vice-presidente de futebol do clube, Paulo Luz.

Por determinação da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), assim como outras entidades similares do País, a partida ocorreu com os portões fechados, sem público.