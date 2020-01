Grêmio oficializa contratação de Diego Souza por uma temporada

Divulgação Diego Souza é o novo reforço do Grêmio



O Grêmio anunciou, nesta terça-feira (28), a contratação do atacante Diego Souza. Sem clube desde que rescindiu com o Botafogo, o atacante chega sem custos ao Tricolor Imortal após pedido de Renato Gaúcho e assinará contrato válido até o final de 2020.

O treinador pediu ao dirigentes um centroavante que tivesse como característica saber prender bem a bola no ataque, uma das necessidades que Renato identificou para o elenco gremista.

Desta forma, Diego Souza fará a sua segunda passagem pelo Tricolor Gaúcho. Emprestado pelo Benfica em 2007, ele fez parte da campanha do vice-campeonato da Libertadores e, ao todo, computou 16 gols pelo clube em 56 partidas.

No ano passado, Diego Souza realizou 41 jogos pelo Botafogo, balançando as redes em 9 oportunidades. Antes, no começo de 2019, ele fez 8 confrontos com a camisa do São Paulo, marcando uma única vez.

Experiente, o jogador de 34 anos também coleciona passagens por vários clubes brasileiros, como Fluminense, Flamengo, Atlético-MG, Vasco, Cruzeiro, Palmeiras e Sport.