Guarani e Ponte Preta vão à prefeitura de Camponas para discutir retomada

Reprodução/Twitter Ponte Preta Dirigentes se reuniram com o prefeito de Campinas



Os presidentes do Guarani e da Ponte Preta se reuniram na tarde desta quinta-feira, 11, com o prefeito Jonas Donizette (PSB) para discutirem um possível retorno aos treinamentos presenciais.

Os protocolos elaborados pelos clubes serão enviados ao secretário de Saúde, Carmino de Souza, que deve receber os médicos dos times nos próximos dias.

Presidente do Guarani, Ricardo Moisés classificou como proveitoso o encontro na prefeitura municipal. “Foi uma conversa muito boa. O Jonas ouviu os dois clubes, gostou do protocolo. A ideia é iniciar apenas o condicionamento físico entre os atletas, em números reduzidos. Não haverá treino com bola neste primeiro momento”.

Na última terça-feira, o Guarani iniciou a testagem para a covid-19 com elenco e membros da comissão técnica, em parceria com a Faculdade São Leopoldo Mandic.

Sebastião Arcanjo, presidente da Ponte Preta, também deixou a reunião otimista. Na Macaca, a expectativa é que os testes sejam concluídos em atletas e comissão técnica na próxima semana.

* Com Estadão Conteúdo