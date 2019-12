Guerrero nega ter recebido oferta do Boca e crava: ‘Desejo continuar no Inter’

Ricardo Duarte/Internacional

O nome de Paolo Guerrero vem sendo especulado no Boca Juniors desde o fim do Campeonato Brasileiro. De férias em Lima, no Peru, o atacante negou que tenha recebido qualquer oferta do clube argentino e reforçou o desejo de continuar no Colorado.

“Eu tenho contrato de dois anos. Sempre disse que, se tiver uma proposta boa para o clube, sobretudo, e para mim, creio que vai depender muito do clube. Eu tenho uma cláusula e até o dia de hoje pertenço ao Inter, desejo continuar no Inter. Até agora, eu não recebi nada de concreto. Tem sido mais rumores de imprensa do que outra coisa. Mais do que isso, não posso falar, porque eu não sei”, afirmou Paolo Guerrero, durante evento de sua patrocinadora de material esportivo.

Marcelo Medeiros, presidente do Internacional, afirmou na última quinta-feira (19), durante a apresentação do treinador Eduardo Coudet, afirmou que não conversou em nenhum momento com o Boca Juniors sobre Paolo Guerrero.

O novo treinador do Internacional também reforçou seu interesse em contar com o centroavante em 2020.

“Minha intenção é que fique, gostaria de contar com ele ano que vem e tomara que possamos mantê-lo. É um jogador que gosta de competir, ser protagonista. Já falei com ele, sabe o que penso e o que todos aqui pensam. Estamos na mesma linha, mas depois passa por uma decisão dele'< disse Coudet.