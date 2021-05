Guia do Brasileirão 2021: Favoritos, contratações e onde assistir aos jogos

Edição deste ano do Nacional começa neste sábado, com Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Atlético-MG, Grêmio e Inter como principais candidatos ao título; Corinthians e Santos tentam superar crise financeira

Lucas Figueiredo/CBF Taça do Campeonato Brasileiro que será entregue ao campeão em 2021



A última edição do Campeonato Brasileiro terminou de maneira emocionante, com o campeão, o Flamengo, sendo decidido literalmente no segundo final, além de dois times considerados gigantes amargando o rebaixamento para a Série B (Vasco e Botafogo). A partir deste sábado, 29, uma nova história começa no principal torneio organizado pela CBF. A fim de deixar você a par de tudo que envolve a competição, a Jovem Pan preparou um guia do Brasileirão, indicando a situação dos grandes clubes de São Paulo, apontando os favoritos ao troféu no final do ano, mostrando onde acompanhar as partidas e atualizando o mercado da bola. Confira abaixo.

Favoritos ao título

Flamengo: Atual bicampeão, o Flamengo ainda é tratado como o clube com o melhor elenco do país. Gabigol, Bruno Henrique, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Filipe Luís e vários outros excelentes jogadores permanecem na equipe treinada por Rogério Ceni, que segue contestado por não repetir atuações tão brilhantes quanto o time de Jorge Jesus. Assim, o Rubro-Negro começa o Brasileirão 2021 com o rótulo do time a ser batido e o sonho do tricampeonato consecutivo, algo que apenas o São Paulo (2006 a 2008) conseguiu na história da competição.

Como chegam os grandes de São Paulo?

Corinthians: Apesar de ter um treinador promissor, a equipe do Parque São Jorge não figura entre os favoritos a levantar o título e deve ter sua briga mais concentrada no meio da tabela. Isso porque os problemas financeiros do clube são graves e não trazem boas perspectivas ao torcedor. Em sua entrevista coletiva de apresentação, Sylvinho confirmou que o clube não terá grandes reforços para a atual temporada. Vai precisar trabalhar com peças da base e veteranos do atual elenco. O objetivo principal é que o clube não caia para a Série B e possa melhorar seu desempenho dentro de campo.

Onde assistir

Assim como na temporada passada, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro ficaram divididos entre quatro canais e seus serviços de streaming: Globo (TV aberta), SporTV (TV paga), Premiere (on demand) e TNT Sports (TV paga). Os acordos individuais de alguns clubes fragmentaram a distribuição de imagens e dificultam o acesso do torcedor aos jogos. Em tabela divulgada pela CBF das dez primeiras rodadas do campeonato, a maioria das partidas será transmitida pelo Premiere. Ainda sem acordos, os jogos de mando do Athletico-PR ficarão sem transmissão em redes de televisão.

Contratações da temporada 2021 dos times da Série A