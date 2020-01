Honda acerta com o Botafogo e deverá desembarcar no RJ nesta semana

J League Photos/ Divulgação Honda em ação com a camisa da seleção japonesa



O japonês Keisuke Honda é novo reforço do Botafogo para a temporada 2020. Depois de muitos pedidos da torcida do Alvinegro, a diretoria acertou a contratação do meia de 33 anos, que deverá chegar ao Rio de Janeiro para assinar vínculo até o final da semana. As informações foram publicadas inicialmente pelo “Globoesporte.com”.

Honda virou obsessão entre os torcedores do Glorioso, que chegaram a criar uma hashtag em japonês para tentar seduzir o craque. Sem clube desde que deixou o Vitese, da Holanda, no início de janeiro, o nipônico aceitou a proposta do Botafogo, que consiste em salário mensal e um adicional por produtividade.

Experiente, Honda coleciona passagens por diversas equipes do futebol mundial, como o Nagoya Grampus (Japão), VVV-Venlo (Holanda), CSKA (Rússia), Milan (Itália), Pachuca (México) e outros.

Pela seleção japonesa, o meio-campista soma 98 partidas, 37 gols e três participações em Copas do Mundo (2010, 2014 e 2018).