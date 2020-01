Honda admite interesse do Botafogo e afirma: ‘Um dos grandes clubes do Brasil’

J League Photos/ Divulgação Honda tem muita experiência na seleção japonesa



Keisuke Honda falou pela primeira vez sobre o interesse do Botafogo em contar com o seu futebol, nesta sexta-feira (24), em entrevista ao canal “One Tokyo”, do Japão. Mesmo exaltando o clube carioca, o meio-campista afirmou que pretende continuar atuando na Europa.

“Ainda não decidimos. Claro, o futebol brasileiro é o melhor e mais forte do mundo, mas ainda não decidi nada sobre o meu futuro. O clube (Botafogo) entrou em contato com meu irmão, que atua como meu agente, mas ainda estou conversando com muitos clubes e, como já deixei claro, quero jogar na Europa. Neste momento não posso dizer sim ou não porque quero sair, mas, de qualquer forma, sei que o Botafogo é um dos grandes clubes do Brasil”, disse.

Conforme informações do “Lance!”, as conversas entre Honda e Botafogo ainda estão em estágio inicial, com o japonês de 33 anos analisando se aceita um contrato de produtividade.

Honda está sem clube desde que deixou o Vitese, da Holanda, no início de janeiro, quando a atual janela de transferências abriu. Lá, o armador realizou apenas quatro partidas, sem marcar nenhum gol.

Experiente, Honda coleciona passagens por diversas equipes do futebol mundial, como o Nagoya Grampus (Japão), VVV-Venlo (Holanda), CSKA (Rússia), Milan (Itália), Pachuca (México) e outros.

Pela seleção japonesa, o meio-campista soma 98 partidas, 37 gols e três participações em Copas do Mundo (2010, 2014 e 2018).