Honda se desculpa com torcida do Botafogo após ser cortado: ‘Não pude treinar’

Keisuke Honda não estreará com a camisa do Botafogo nesta terça-feira (10). Cortado da partida válida pela Copa do Brasil, no Nilton Santos, devido a uma gripe, o japonês pediu desculpas aos torcedores do Glorioso, que compraram 15 mil ingressos para o jogo.

“Gostaria de me desculpar por não participar do jogo de amanhã. Não pude treinar com o grupo nos últimos dias, porque peguei uma gripe. Obrigado a todos os torcedores que compraram os ingressos e peço desculpas pelo acontecido”, escreveu o meio-campista, através do Twitter.

Antes, Cristiano Cinelli concedeu entrevista coletiva para explicar que o caso de Honda não se trata de coronavírus. O atleta passou por um exame, que não constatou o contágio.

“De sexta para sábado ele veio com uma gripe normal e teve uma febre de 37,4. No domingo ele estava sem febre e dor no corpo. De ontem para hoje, 24h, está sem febre, assintomático”, comentou Cinelli.

“Conversando com ele, ele disse que não se sente à vontade e disse que queria jogar 100%. Como deixou de treinar ontem e sábado, achamos melhor ele evoluir para o jogo contra o Bangu no domingo”, continuou.