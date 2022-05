Hulk critica torcida do Atlético-MG por vaias após derrota na Libertadores: ‘Desnecessárias’

Após o revés, o atacante detonou parte da torcida pela postura, ressaltando a entrega dos jogadores do Galo diante do Tolima

EFE/Yuri Edmundo Hulk, do Atlético-MG, dividindo bola com jogador do Tolima, pela Libertadores da América



O Atlético-MG saiu do Mineirão vaiado após a derrota para o Tolima (Colômbia), na noite da última quarta-feira, 25, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Após o revés, o atacante Hulk criticou parte da torcida pela postura, ressaltando a entrega dos jogadores do Galo diante dos colombianos. “Acho desnecessária a questão da vaia, porque quem estava presente viu que a equipe se dedicou ao máximo, tentou, buscou. O Turco fez de tudo para alcançar a vitória. Colocou o máximo de atacante que pudesse”, disse o atacante em entrevista à ESPN.

Apesar do resultado negativo, o Atlético-MG terminou na primeira posição de sua chave e, agora, aguarda o sorteio da Conmebol para conhecer o adversário das oitavas – a entidade que rege o futebol na América do Sul irá realizar o sorteio a partir das 13 horas (de Brasília) desta sexta-feira. “Perder ou ganhar faz parte do futebol. A gente entra para dar o melhor. Nem sempre a gente vai ser feliz, nem sempre a gente vai ganhar. O importante é manter o foco. A gente sabia que o Tolima gosta muito de contra-ataques, e, infelizmente, tomamos gols de contra-ataques. Facilitamos e custou caro para a gente”, completou Hulk.