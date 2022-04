Hulk decide, Atlético-MG derrota o Cruzeiro e conquista o tricampeonato do Mineiro 

O grande craque da partida foi o atacante Hulk, responsável por marcar duas vezes e dar assistência para Nacho Fernández anotar o outro dos atleticanos

ALLAN CALISTO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk comemora gol do Atlético-MG contra o Cruzeiro



O Atlético-MG faturou o seu terceiro título do Campeonato Mineiro consecutivo neste sábado, 2, ao vencer o Cruzeiro por 3 a 1, no Mineirão, em final disputada em jogo único e com estádio dividido – o tri não vinha desde os anos 1970 e 1980, quando clube levou o hexa (de 1978 a 1983). O grande craque da partida foi o atacante Hulk, responsável por marcar duas vezes e dar assistência para Nacho Fernández anotar o outro dos atleticanos. Edu, já nos instantes finais do duelo, fez o gol de honra para os cruzeirenses. Desta forma, o Galo chega ao seu 47º troféu estadual, ampliando a diferença para o principal rival. A Raposa, até o momento, tem 38 taças da competição.

O primeiro tempo foi marcado pela regularidade no Mineirão. Pedro Castro e Edu assustaram pelo lado cruzeirense, enquanto o Atlético-MG criou as melhores oportunidades com Hulk e Guilherme Arana. Aos 30 minutos, no entanto, Hulk se desvencilhou da marcação e acertou um belo chute de fora da área, sem chances de defesa para Rafael Cabral. Precisando do empate para levar a decisão às penalidades, o Cruzeiro quase empatou com toque de letra de Pedro Castro, defendido por Everson. No retorno do intervalo, no entanto, o Galo melhorou e conseguiu o segundo com Nacho, que estufou a rede com um potente chute de direita, aos 19 minutos. Logo na sequência, Hulk foi derrubado pelo arqueiro da Raposa dentro da área. Na cobrança, ele tocou no canto e fez o terceiro. Já no fim, aos 44 minutos Edu ainda descontou aproveitando batida de escanteio e cabeceando para as redes.