Hulk escolhe favoritos na Libertadores e diz que argentinos são como ‘Real e Barcelona na Champions’

ALLAN CALISTO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk é o principal jogador do Atlético-MG nas últimas temporadas



O atacante Hulk voltará a vestir as cores do Atlético-MG a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, 26, no duelo contra o Independiente del Valle, no Equador, pela terceira rodada da Copa Libertadores da América. E, antes de entrar em campo, o experiente jogador concedeu entrevista coletiva ao “Olé”, tradicional veículo de informação argentino. Perguntado sobre os favoritos ao título desta temporada, o artilheiro colocou o Galo e outras quatro clubes como os principais candidatos. Chamou atenção, no entanto, a forma como ele classificou os argentinos Boca Juniors e River Plate.

“River e Boca sempre entram na Libertadores para ganhá-la, como Real Madrid e Barcelona na Champions League. Merecem muito respeito pelas conquistas que tiveram, pela trajetória. O Palmeiras também é o atual bicampeão. Flamengo… Mas o Atlético-MG também por tudo que vem fazendo”, afirmou Hulk, que soma 13 jogos na temporada, com 13 gols e duas assistências. Na segunda posição do Grupo D, o time atleticano tem 4 pontos e só fica atrás do rival de hoje por causa do critério de desempate. Completam a chave o Tolima (Colômbia) e o América-MG, com um ponto cada.