Hulk ‘fura’ anúncio do Atlético-MG e dá boas-vindas a Felipão

Profissional de 74 anos deixou o cargo de diretor técnico do Athletico-PR para treinar o Galo no restante da temporada

GERALDO BUBNIAK/AGB/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/09/2022 Felipão vai treinar o Atlético-MG no restante da temporada



O Atlético-MG entrou em acordo com o Athletico-PR e contratou o técnico Luiz Felipe Scolari para substituir Eduardo Coudet, nesta sexta-feira, 16. O Galo, entretanto, não foi o responsável por anunciar Felipão, como tradicionalmente acontece nos clubes de futebol. Através das redes sociais, o atacante Hulk, um dos principais jogadores do elenco atleticano, “furou” a diretoria e deu as boas-vindas ao experiente profissional. “Foi uma honra ter trabalhado com um dos maiores técnicos e vencedores desse país! Bem-vindo ao maior clube de Minas, Felipão. Será uma honra para todos nós”, escreveu o paraibano, em sua conta no Twitter.

Luiz Felipe Scolari treinou o Athletico-PR na temporada passada, levando o Furacão ao vice-campeonato da Copa Libertadores da América. Em 2023, entretanto, Felipão anunciou aposentadoria do cargo de técnico, passando a exercer a função de diretor técnico do time paranaense. Recentemente, o técnico do pentacampeonato da seleção brasileira chegou a dizer que não voltaria a treinar um time brasileiro. O veterano, por outro lado, tratou de aceitar o convite do Atlético-MG, equipe que ainda disputa o Brasileirão e a Liberadores nesta temporada.